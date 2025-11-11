Alanya'da Rus Turist Otelinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 63 yaşındaki Rus turist Natalia Baryluk, kaldığı otelde ölü bulundu. Otel personelinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Natalia Baryluk'un (63) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.
Baryluk'un hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine otele giden ekipler, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel