Alanya'da piknik alanındaki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da piknik alanındaki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde Bademağacı Mahallesi'ndeki piknik alanında çıkan yangında bir restoran hasar gördü ve bir otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında piknik alanındaki restoran hasar gördü, bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Bademağacı Mahallesi'ndeki piknik alanında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle restoranda ve bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
