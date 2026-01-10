Haberler

Alanya'da Otel Personel Lojmanında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki personel lojmanının 2'nci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 personel sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

