Haberler

Alanya'da oyuncak ayı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çiçekçiden pelüş oyuncak ayı çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çiçekçiden pelüş oyuncak ayı çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde motosikletle çiçekçiye gelen, biri kadın 2 şüpheli, iş yerinin dışında bulunan pelüş ayıyı alarak bölgeden ayrıldı.

Sabah geldiğinde ayının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinden oyuncak ayının çalındığını belirledi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin pelüş ayıyı alıp motosikletin önüne koyarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku