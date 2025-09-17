Haberler

Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cikcilli Mahallesi'nde park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
