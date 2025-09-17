Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar oluştu.