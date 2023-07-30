Alanya'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, N.Y. (26) idaresindeki otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
N.Y. (26) idaresindeki 07 YIK 73 plakalı otomobil, Kızılcaşehir Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. (20), H.K. (23), B.C.K. (20) ve H.S.K. (24) yaralandı.
Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel