Alanya'da Otel Malzemeleri Depo Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel malzemeleri ve kimyasal maddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Konaklı Mahallesi Cömert Caddesi'ndeki serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otel malzemeleri ve kimyasal maddelerinin bulunduğu depoya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Serada ufak çaplı hasara yol açan yangın nedeniyle depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.