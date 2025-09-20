Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına AFAD ve İHH ekipleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.

Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale devam ediyor

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan, sonrasında İspatlı Mahallesi'ni de etkileyen orman yangını ise kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği Kargıcak Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, gazetecilere, Aliefendi Mahallesi'nde çıkan, sonrasında İspatlı Mahallesi'ni etkileyen yangının tamamen, Kargıcak Mahallesi'ndeki yangının da kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının başladığını bildiren Öztürk, "Yarın da hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Öztürk, Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam başlayan, ardından Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangınla mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.