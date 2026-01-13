Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çıplaklı Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkisindeki müstakil bir evin alt kısmında odunların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel