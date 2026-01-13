Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkisindeki müstakil bir evin alt kısmında odunların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.