Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çıplaklı Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Çıplaklı Mahallesi Gülevşen mevkisindeki müstakil bir evin alt kısmında odunların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
