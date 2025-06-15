Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda 21 yaşındaki Hasan Yılmaz ve 24 yaşındaki Ömer Faruk Karakoç yaşamını yitirdi. Karakoç'un kaza anında 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler Hasan Yılmaz (21) ile Ömer Faruk Karakoç (24) hayatını kaybetti. Karakoç'un, 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yılmaz idaresindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Antalya yönüne ilerlediği sırada karşı yönden gelen Ömer Faruk Karakoç'un kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletin sürücüsü Karakoç ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ömer Faruk Karakoç doktorların tüm çabasına karşın saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Yapılan kontrolde, Karakoç'un 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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