Alanya'da Motosiklet Kazası: 74 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Ünal, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Ünal'ın (74) kullandığı 07 NYD 25 plakalı motosiklet, Demirtaş Mahallesi'nde S.E. (46) yönetimindeki 07 CHN 370 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
500
