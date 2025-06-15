Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki Hasan Yılmaz ve 24 yaşındaki Ömer Faruk Karakoç yaşamını yitirdi. Kazaya jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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