Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 37 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, motosiklet yolcusu yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Özgür Eser (37) idaresindeki 01 AEP 108 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada motosikletteki yolcu D.K.A. ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eser'in cenazesi ise morga götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

Yok artık Arda! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.