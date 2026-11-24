Alanya'da Mahmutlar açıklarında oluşan deniz hortumu zarara yol açmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından Mahmutlar Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu. Kısa sürede etkisini yitiren hortum herhangi bir zarara neden olmazken, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Mahmutlar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirirken, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA