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Alanya'da yunus turistlere eşlik etti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerle bir süre aynı sularda yüzdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerle bir süre aynı sularda yüzdü.

Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize giren tatilciler, su yüzeyinde yunusu fark edince şaşkınlık yaşadı. Zaman zaman suya dalıp yeniden yüzeye çıkan yunus, dakikalarca kıyıya yakın bölgede yüzerek turistlere eşlik etti.

Plajda bulunanların ilgiyle izlediği ve cep telefonlarıyla görüntülediği anlar, dron kamerasına da yansıdı.

Su yüzeyinde bir süre yüzen yunus daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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