Antalya'da bir kişi yeğenini öldürüp, iki kişiyi yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, silahla yeğenini öldürüp diğer yeğeni ile eniştesini yaralanan kişi, intihar girişiminde bulundu.

Saray Mahallesi'nde bir eve giden İ.S. (58), aralarında emlak ortaklığı bulunduğu belirtilen yeğeni M.Ş'yi (36) henüz bilinmeyen nedenle silahla vurdu.

Ardından Yunus Emre Caddesi'ndeki emlak ofisine giden İ.S, burada diğer yeğeni Deniz Ş. (39) ile eniştesi Ş.Ş'yi (65) de silahla yaraladı.

İ.S. daha sonra emlak ofisinin arka sokağındaki Çelikler Süleymaniye Camisi'ne giderek burada tabancayla göğsüne ateş edip kendini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin incelemeleri sürüyor.

Öte yandan İ.S'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından silahlı saldırıya ilişkin paylaşım yaptığı öğrenildi.