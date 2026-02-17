Tehlikeli yolculuğa ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonetin kasasından tutunarak yolculuk yapan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araç plakasına 3 bin lira cezai işlem uyguladı.

Tosmur Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden kişiyi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde inşaat malzemesi yüklü kamyonetin arkasında bir kişinin tutunarak ayakta seyahat ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından polis inceleme başlattı. Tespit edilen araç plakasına 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan' 3 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı