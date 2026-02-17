Kamyonet Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin kamyonet arkasına tutunarak ayakta yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tosmur Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti.

Görüntülerde inşaat malzemesi yüklü bir kamyonetin arkasında bir kişinin tutunarak ayakta seyahat ettiği dikkati çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözlerden kayboldu.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine tespit ettikleri aracın sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 3 bin lira ceza kesti.