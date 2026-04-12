Alanya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü Erol Yılmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erol Yılmaz'ın (47) kullandığı 07 BAY 124 plakalı kamyon, Yenice Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk