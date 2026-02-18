Haberler

Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 15 araç teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Alanya ilçesine jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 15 aracın teslim töreni düzenlendi. Kaymakam Öztürk, yeni araçlarla kolluk kuvvetlerinin suçla mücadelede daha etkili olacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 15 aracın teslim töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Şakir Öner Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk katıldı.

Kaymakam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tahsis edilen araçlarla birlikte kolluk kuvvetlerinin suçla mücadelede ve asayiş noktasında daha iyi hizmet vereceğine inandığını söyledi.

Güvenlik ve asayiş hizmetlerini verirken fiziki imkanlarında her türlü teknolojik imkanın da en üst seviyede olması gerektiğini anlatan Öztürk, "Ben bu anlamda ilçemizde yeni hizmete katılacak araçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

