Alanya'da emlakçıya silahlı saldırı: 2 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir emlakçının iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin Mersin'e kaçtıkları belirlendi.

Mersin'deki ikametlerinde yakalanan C.K. (22) ve M.A. (21), Alanya'ya getirildi. Olaya karıştığı tespit edilen taksi şoförleri H.Ş. (36), M.D. (46) ve S.Ş. (28) de gözaltına alındı.

Şüpheliler C.K. ve M.A'nın ifadelerinde, emlakçıdan para istediklerini, olumsuz yanıt alınca iki ayrı taksiyle geldikleri iş yerine 5 el ateş açıp üçüncü bir taksiyle Mersin'e kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, taksi şoförleriyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA