Alanya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Alanya'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda işçiler yoğun dumandan etkilenerek balkona çıkmak zorunda kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'ndeki inşası süren apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın üst kısımlarındaki işçiler, yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Balkonda bekleyen işçiler, alevlerin söndürülmesinin ardından aşağıya indi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
500
