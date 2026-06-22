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2'nci sınıf öğrencileri, harçlıklarını TSKGV'ye bağışladı

2'nci sınıf öğrencileri, harçlıklarını TSKGV'ye bağışladı
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Antalya Alanya'da ilkokul 2. sınıf öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri kumbarayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri harçlıklarının yer aldığı kumbarayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı'na bağışladı.

Öğretmenleriyle TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı'nı ziyaret eden Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri, harçlıklarının bulunduğu kumbarayı bağışladı. Etkinlikte, öğrencilere vakfın çalışmaları anlatıldı, tanıtım filmi izletildi.

TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreklerinden kopan anlamlı bir bağışa tanıklık ediyoruz. Bu bağışın maddi değerinden çok taşıdığı vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu bizler için son derece kıymetlidir. Harçlıklarından ayırdıkları birikimlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan evlatlarımız milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneğini göstermişlerdir" diye konuştu.

Bağış yapan öğrenciler adına konuşan Ahmet Tuna Atalay (8), "Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir paraya ihtiyacı yoktu. Biz paylaşmak için, vatan için böyle bir şey yaptık. Güçlü ordu, güçlü Türkiye demektir. Arkadaşlarımla birlikte bu parayı topladık. Sonra buraya getirdik. Bağış yaptık. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarımı bağış yapmaya çağırıyorum" dedi.

Etkinlikte, hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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