Antalya'da kuvvetli yağış 7 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

HEYELAN NEDENİYLE 13 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın da etkisiyle 2 mahallede meydana gelen heyelan nedeniyle 13 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Saat 12.30 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak mevkisi ile Büyükhasbahçe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Olayın ardından Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Küçükhasbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek çalışmaları koordine etmek üzere incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde toprak kaymasından etkilenen 3, 4 ve 5 katlı yapılardan oluşan toplam 7 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Öztürk durum hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Öztürk, ilgili tüm kurumlara ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

6 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde yapılan ilk incelemelerde ise bir villanın altının oyulduğu, bitişiğindeki villanın da risk altında olduğu belirlendi. Toprak kaymasının devam etmesi veya altı oyulan binanın yıkılması ihtimaline karşı, çevrede etkilenebilecek 2'si inşaat halinde olmak üzere 6 bina güvenlik amacıyla tamamen tahliye edildi.

VATANDAŞLAR MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Olası risklere karşı tedbir amaçlı tahliye edilen binalardaki vatandaşların geçici konaklama ve diğer tüm ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde karşılanarak, misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),