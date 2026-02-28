Haberler

Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, gerçekleştirilen saha uygulamasında D.E'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, V.A'nın ise "dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak" suçundan 8 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
