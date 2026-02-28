Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, gerçekleştirilen saha uygulamasında D.E'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, V.A'nın ise "dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak" suçundan 8 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.