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Alanya'da Gürcü tasarımcılardan moda şöleni

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen moda etkinliğinde, Gürcü tasarımcıların hazırladığı koleksiyonlar defileyle tanıtıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen moda etkinliğinde, Gürcü tasarımcıların hazırladığı koleksiyonlar defileyle tanıtıldı.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir mekanda gerçekleştirilen etkinlikte, Gürcistanlı 15 tasarımcısının hazırladığı kreasyonlar modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Prime Model Management bünyesinde 25 kadın ve erkek model podyuma çıktı.

Etkinliğin organizatörlerinden İlona Dolidze, gazetecilere, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve uzun yıllardır moda organizasyonlarını burada düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gelecek yıl Gürcistan'da düzenlemeyi planladıkları benzer etkinliklerde Türk tasarımcı, sanatçı ve modaseverleri ağırlamak istediklerini belirten Dolidze, "Organizasyonların iki ülke arasındaki kültürel etkileşime katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

Prime Model Management Müdürü Marcus Metreveli de Antalya'nın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, yıllardır Alanya'ya geldiklerini ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. .

Defilenin ardından katılımcılar ve modeller, müzik programı eşliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek geceyi kutladı.

Kaynak: AA
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