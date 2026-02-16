Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.C.K. yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından teknik takip sonrası Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan firari hükümlü O.C.K'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Çalışmada sonucunda hakkından kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Demirtaş Mahallesi'nde yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel