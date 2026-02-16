Haberler

Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.C.K. yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından teknik takip sonrası Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan firari hükümlü O.C.K'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Çalışmada sonucunda hakkından kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Demirtaş Mahallesi'nde yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay