Alanya'da Forklift Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde yokuş aşağı giden forklift devrildi. Sürücü Yusuf Demirkaya olayda hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yusuf Demirkaya (57) idaresindeki forklift, Payallar Mahallesi Hasırlı Sokağı'nda yokuş aşağı indiği sırada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede, forkliftin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirkaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel