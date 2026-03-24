Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha uygulamasında M.A'nın "kasten yaralama" suçundan 5 yıl, A.A'nın ise "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk