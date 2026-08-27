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Alanya'da 11 Yıl Hapisli Firari Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., jandarmanın teknik takibi sonucu Kestel Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin (20) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Kestel Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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