Endonezyalı kadının cansız bedeni sahilde bulundu

Güncelleme:
Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda saat 16.00 sıralarında hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin Endonezya uyruklu Komang Dewantari olduğu tespit edildi. Dewantari, olay yerine gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Savcının incelemesinin ardından Dewantari'nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

