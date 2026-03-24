Alanya'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan bir sürücüye toplamda 425 bin lira ceza kesildi. Sürücü A.G. (19), ehliyeti iptal olduğu halde alkollü araç kullanarak trafikte tehlike yarattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güney Mahallesi'nde yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Jandarma ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü A.G. (19) gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Öte yandan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Fener taraftarını delirten dedikodulara son noktayı koydular

Fener taraftarını delirten dedikodulara son noktayı koydular