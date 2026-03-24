Alanya'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 425 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güney Mahallesi'nde yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Jandarma ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü A.G. (19) gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Öte yandan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.