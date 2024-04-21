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Alanya'da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı. Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Mevlüt Çavuşoğlu Cep Telefonu Antalya Alanya Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Çok az kesilmiş. Araba fiyatının yarısı kadar kesmeniz lazımdı, o kişi bu arabaya biniyor ise bu para ona çerez gibi gelir. Giydiği ayakkabı, mont, pantolon ve taktığı saat bu fiyattadır zaten. Güzel bir miktar keseceksin ki, bir daha yapmasın. ;))

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