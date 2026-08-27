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Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun girişimi

Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun girişimi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna maskeli ve silahlı şüpheli soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibiyle arbede yaşayan şüpheli, bir şey alamadan kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde döviz bürosuna yönelik silahlı soygun girişiminde bulunduktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki döviz bürosuna gelen henüz kimliği belirlenemeyen maskeli ve silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu.

Bu sırada kendisine direnen iş yeri sahibi Y.E. ile arbede yaşayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya şahit olan çevredeki esnaftan Deniz Demez, şüphelinin kendisine de silah doğrulttuğunu ancak yaşanan arbede sonucu hiçbir şey alamadan kaçtığını ifade etti.

Kaynak: AA
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