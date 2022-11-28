Alanya'da devrilerek çocuk parkına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde devrildikten sonra çocuk parkına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrildikten sonra çocuk parkına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemal Turan'ın kullandığı 07 AZV 257 plakalı otomobil, Mahmutseydi Mahallesi'nde şarampole devrildi. Otomobil daha sonra yolun yaklaşık 50 metre alt kısmında bulunan çocuk parkına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobil sürüsü Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel