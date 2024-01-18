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Alanya sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu

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Antalya'nın Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan bir çocuk cesedi bulundu. 10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde bir çocuk cesedi bulundu.

Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KENTTE DÜN DE BİR CESET BULUNMUŞTU

Öte yandan; Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde de dün başı ve sağ kolu olmayan bir ceset sahilde bulunmuştu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Alanya sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunduDün Manavgat'ta başı ve sağ kolu olmayan bir ceset bulunmuştu

Kaynak: AA / Güncel

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