Alanya'da Cinayet: 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Yusuf Koçak'ın cesedi bir uçurumdan atılmış halde bulundu. Cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine yapılan çalışmada uçurumda cansız bedeni bulunan Yusuf Koçak (32) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de sabaha karşı Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde, bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 12 Ekim'de 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Polisin saatler süren çalışması ile uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cansız bedeni, Alanya Belediye morguna konuldu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından dün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi. İfade işlemleri gece geç saatlere kadar süren şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.K. ve K.K. tutuklandı, 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
