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Alanya'da zirai yangın kontrol altında

Alanya'da zirai yangın kontrol altında
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Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gümüşkavak ve İki Evli Yaylalarındaki zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısmen ormanlık alana da sıçrayan yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve çok sayıda orman işletme müdürlüğü personeliyle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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