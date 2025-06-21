Alanya'da çıkan çalılık yangını söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Okurcalar Mahallesi'ndeki otellere yakın çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otellere yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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