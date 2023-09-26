Alanya'da caretta caretta yuvalarındaki yumurtalar kontrol edildi

Alanya'da caretta caretta yuvalarındaki yumurtalar tek tek kontrol edildi

Yumurtaların çoğunluğunun çatladığı ve yavruların suyla buluştuğu belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya sahillerinde, çevre derneği yöneticileri ve gönüllüler yumurtadan çıkamayan caretta carettaların olup olmadığını araştırmak için yuva kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol yapılan bölgede yumurtaların çoğunluğunun çatladığ ve yavruların suyla buluştuğu tespit edildi.

Alanya sahillerinde bu yıl tespit edilen 300'ün üzerinde caretta caretta yuvası, bölgede çalışma yürüten Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED), turizmciler ve gönüllülerce, uyarıcı tabelalar asılarak ve kafesler koruma altına alınmıştı. İlçede neredeyse caretta caretta yuvalarından yavru çıkma dönemi tamamlandı. ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan ve çevreciler yavru çıkan yuvalarda yumurta kalıp kalmadığına dair incelemelerde bulundu. Bir otelin plajında gerçekleşen kontrollerde canlı yuvaya rastlanılmazken, yuvaların toprakta ıslanma ve güneşle teması kesildiğinden dolayı bazı yumurtalardan yavruların çıkamadığı görüldü.

Otel plajındaki 21 yuvadan 4'ünde yumurtaların çatlayarak yavruların denizle buluştuğunu söyleyen Kayhan, "Yuva kontrolü yaptık. Yavru çıkmayan yumurtaları tespit etmekti amacımız. Bir yuvamızdan 3 yumurta çıktı. Bundan sonra caretta carettalar yuvalardan çıktıktan sonra çatlamayan yumurta kalıp kalmadığı dair kontrolleri biz yapacağız" dedi. Zamanı geçtiği için yuvaları açmak zorundayız. Yuvalar mutlaka 65 gün sonra açılması gerekir. Yuvada canlıya rastlayamadık. Onun için daha çok bu nesli tükenen deniz kaplumbağalarının daha dikkatlice muhafaza edilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar bizlere haber verilerek kafes sistemiyle koruma altına alıp takibinin yapılması gereki" diye konuştu.

"Bin 500 yumurtadan ancak 12 tanesi erişkin hale gelebiliyor."

Bu sene Alanya bölgesinde tespit ettikleri sadece 300 yakın yumurtlama alanı olduğunu kaydeden Kayhan, "Alanya'da 300 civarında yuvanın olduğunu biliyoruz, ancak haberimiz olmadan açılanlar çıkanlar oldu. Kafesler toplanırken bunu fark ettik. Yavrular sabaha karşı veya gece çıkarlar. Ay ışığında arka tarafta ışık olduğu zaman genellikle ışığa doğru gittikleri için kaybımız çok oluyor. Bizlerde arka plandaki ışığı söndürerek veya siyah bir örtüyle kafesin arka kısmını kapatarak bunların direkt ay ışığıyla denize ulaşmalarını sağlıyoruz. Hep söylüyoruz bin 500 yumurtadan ancak 12 tanesi erişkin hale gelebiliyor. Elimize veya kovalara doldurup da denize bırakmayalım. Onları denize ulaşması için doğal olarak yolunu açarak, kırmızı ışıklarla veya onun yollarını açarak denize doğru, kendiliğinden ulaşmalarını sağlamamız lazım. Çünkü yaşayabilmeleri için bu harekete ihtiyaçları var"dedi.