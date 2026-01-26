Haberler

Alanya'da 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.G, A.D ve H.D. tutuklandı, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Gecenin tek güzel haberini canlı yayında verdi
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota