Alanya'da bir kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahla bir kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Payallar Mahallesi'nde C.Y. (26) ile H.U.(49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U. tabanca ile C.Y'yi tehdit ederek, darbetti. C.Y'nin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine H.U. ikametinde gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
