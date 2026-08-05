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Alanya'da İşçi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Turhan Deliağa (57), çatı katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Deliağa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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