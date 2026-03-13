Haberler

Alanya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tartışma sonrasında arkadaşı E.Y.'yi bıçakla yaralayan G.S. tutuklandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde E.Y. (20) ile arkadaşı G.S. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, belinden çıkardığı bıçakla E.Y'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
