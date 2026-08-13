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Otelde Asansör Kazası: İşçi 39 Günde Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde arızalı asansör ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde arızalı asansör ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 4 Temmuz'da arızalı asansörü kontrol ettiği sırada asansör ile duvar arasına sıkışan teknik personel Abdullah Çıtak, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çıtak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Payallar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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