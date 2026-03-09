Haberler

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda evde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
