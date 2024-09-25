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Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın!

Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın, Tosmur Mahallesi'nde bulunan birinci katta başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesindeki apartman dairesinin birinci katında henüz bilinmeyen nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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