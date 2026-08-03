Haberler

Alanya'da Ağzına Olta İğnesi Saplanmış Martı Ölüsü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü martı bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü martı bulundu.

Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran martıyı fark etti.

Martının yanına yaklaşan balıkçılar, kuşun öldüğünü belirledi. Martıyı tekneye çıkaran balıkçılar, yaptıkları incelemede ağzına balık avında kullanılan olta iğnesinin saplandığını gördü.

Martının bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'Asırlık Gece' Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı

Tarihi gece yeniden canlanıyor: Köprü trafiğe kapatıldı
Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var

Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

Nehirde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Çamur detayı ele verdi