Alanya'da Ağzına Olta İğnesi Saplanmış Martı Ölüsü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü martı bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü martı bulundu.
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran martıyı fark etti.
Martının yanına yaklaşan balıkçılar, kuşun öldüğünü belirledi. Martıyı tekneye çıkaran balıkçılar, yaptıkları incelemede ağzına balık avında kullanılan olta iğnesinin saplandığını gördü.
Martının bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA