Alanya'da 3. Hamsi Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde ücretsiz ekmek arası hamsi büyük ilgi gördü. Festivalde yaklaşık 7 ton hamsi dağıtıldı, yerleşik yabancılar da katılım gösterdi.
Alanya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Alanya 3. Hamsi Festivali' eski belediye binası arkasında gerçekleştirildi. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde; ücretsiz hamsi ekmek yemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Festivale ilçedeki yerleşik yabancılar da ilgi gösterdi.
'7 TON HAMSİ GETİRDİK'
Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalde yaklaşık 7 ton hamsi getirdik. Yöresel ürünlerimiz var" dedi. Muharrem Kaya, dev festivale katılımın yoğun olduğunu belirtti. 2 gün sürecek festivalde Davut Güloğlu, Onay Şahin, Onur Atmaca, Filiz İlkay Balta, İhsan Aydın sahneye çıkacak.