Baraj altında kalan mahalleden geriye birkaç ev ve cami kaldı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, KKTC'ye su temini amacıyla inşa edilen Alaköprü Barajı, Akine Mahallesi'ni tamamen sular altında bıraktı. Baraj gölünde yer alan evler ve cami, bölgenin simgesi haline geldi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı'nın altında kalan mahalleden geriye, birkaç ev ve cami kaldı. Mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan evler, Anamur'un simgelerinden biri oldu.

KKTC'ye içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde 2014'te inşa edilen Alaköprü Barajı nedeniyle tahliye edilen Akine Mahallesi, barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte tamamen sular altında kaldı. Bir zamanlar evleri, sokakları, tarım alanları ve ibadet mekanlarıyla canlı bir yerleşim olan mahalleden bugün geriye, baraj gölünün ortasında yüksek yapılar kaldı. Bu yapılar arasında en dikkat çekeni ise Akine Mahallesi Camisi'nin minaresi oldu. Son yağışlardan sonra baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte birçok ev yine suya gömüldü. Mahallenin eski sakinleri, bir zamanlar yaşadıkları evlere bakıp, anılarını tazelerken, mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan evler, Anamur'un simgelerinden biri oldu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
